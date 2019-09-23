Haberler » Güncel » Haber

Trump'tan Keşmir açıklaması

ABD'nin New York şehrinde Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'de bir araya geleceğini umduğunu söyledi.

23.09.2019 21:50Trump'tan Keşmir açıklaması
ABD'nin New York şehrinde Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'de bir araya geleceğini umduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han biraraya geldi. Bir hafta sonra Hindistan Başbakanı Narendra Modi le görüşeceğini belirten Trump, Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir konusunda arabuluculuk yapmak istediğini Pakistan Başbakanı Han'a yineledi. Trump, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir konusunda biraraya gelebileceğini umduğunu söyledi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Pakistan, Han, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:55 Milaslı özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret
21:55 Milaslı Gaziler, Güney Kore yolcusu
21:54 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
21:53 İstanbul'da çakarlı araç denetimi
21:50 Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
21:50 Trump'tan Keşmir açıklaması
21:50 Çavuşoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı