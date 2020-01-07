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Trump'tan Kim'e: Sözünü bozacağını sanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma konusunda verdiği sözü hatırlatarak, "Bana verdiği sözü bozacağını sanmıyorum ancak bunu yapabilir de" ifadelerini kullandı.

07.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:50

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma konusundaki sözünden dönmesini beklemediğini ancak bunu yapmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Trump, Florida'dan Washington'a dönüş yolunda başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere verdiği demeçte, "Bana verdiği sözü bozacağını sanmıyorum ancak bunu yapabilir de" dedi.

"DÜNYA, KORE'NİN YENİ SİLAHINA ŞAHİTLİK EDECEK"

Kuzey Kore lideri, geçtiğimiz hafta ABD ile yapılan nükleer silah ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerini durdurma anlaşmasına tek taraflı uymalarını gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak, "Dünya, yakın gelecekte Kuzey Kore'nin yeni stratejik silahına şahitlik edecek" ifadesini kullanmıştı.

"SÖZÜNÜN ERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bunun üzerine, 2018'de Kuzey Koreli bir liderle bir araya gelen ilk ABD Başkanı olan Trump, "Bir anlaşma imzaladı. Singapur'da nükleer silahların yok edilmesini müzakere edeceğine dair bir anlaşma imzaladı. Ben onun sözünün eri olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz" yorumunda bulunmuştu.

Kuzey Kore, geçtiğimiz ay ülkesinin nükleer müzakerelerde yeni tavizler vermesi için ABD'ye yıl sonuna kadar süre vermişti.

Trump'tan Kim'e: Sözünü bozacağını sanmıyorum

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