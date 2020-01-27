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Trump'tan Kobe Bryant'ın ölümüne ilişkin "Korkunç bir haber" açıklaması

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Korkunç bir haber" paylaşımında bulundu.

27.01.2020 00:34 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:34Trump'tan Kobe Bryant'ın ölümüne ilişkin
NEW ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Korkunç bir haber" paylaşımında bulundu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, "Korkunç bir haber." ifadesini kullandı.
Öte yandan Los Angeles kenti yetkilileri Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında yaşanan helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın bulunduğunu doğruladı.
kazasında ölen diğer 4 kişinin ismi açıklanmazken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

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Kaynak: AA

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