Trump'tan korona virüsü iddiası: "Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor"
ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsünden ölüm haberlerinin önemsiz olduğunu savunarak, "Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor" dedi.
09.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:44
ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsünden ölüm haberlerinin önemsiz olduğunu savunarak, "Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sansasyonel paylaşımlarla dikkatleri çeken ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Wall Street'te yaşanan çöküşü korona virüsle ilgili yapılan yalan haberlerin neden olduğu korkuya bağladı. Trump, yaptığı paylaşımda ABD'deki korona virüs ölümlerinin önemsiz olduğunu kanıtlamak için her yıl ülkedeki yaygın gripten kaynaklanan ölüm sayısı rakamlarını ortaya koydu. Trump, "Geçen yıl 37 bin Amerikalı ortak gripten öldü. Yılda ortalama 27 bin ila 70 bin arasında kişi gripten ölüyor. Hiçbir şey kapanmıyor. Yaşam ve ekonomi devam ediyor. Şimdiye kadar 22 ölümle 546 doğrulanmış korona virüs vakası var. Bunu bir düşünün" dedi.
Başkan Trump, Çin'de ortaya çıkmasından bu yana 3 bin 500'den fazla insanı öldüren salgın için, "Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor" derken, yakında bir aşı bulunacağının sözünü verdi. Her ne kadar uzmanlar aşının bulunmasının en az 12 ay süreceğini söylese de Trump uzmanların açıklamalarını kabul etmedi. - WASHINGTON
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sansasyonel paylaşımlarla dikkatleri çeken ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Wall Street'te yaşanan çöküşü korona virüsle ilgili yapılan yalan haberlerin neden olduğu korkuya bağladı. Trump, yaptığı paylaşımda ABD'deki korona virüs ölümlerinin önemsiz olduğunu kanıtlamak için her yıl ülkedeki yaygın gripten kaynaklanan ölüm sayısı rakamlarını ortaya koydu. Trump, "Geçen yıl 37 bin Amerikalı ortak gripten öldü. Yılda ortalama 27 bin ila 70 bin arasında kişi gripten ölüyor. Hiçbir şey kapanmıyor. Yaşam ve ekonomi devam ediyor. Şimdiye kadar 22 ölümle 546 doğrulanmış korona virüs vakası var. Bunu bir düşünün" dedi.
Başkan Trump, Çin'de ortaya çıkmasından bu yana 3 bin 500'den fazla insanı öldüren salgın için, "Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor" derken, yakında bir aşı bulunacağının sözünü verdi. Her ne kadar uzmanlar aşının bulunmasının en az 12 ay süreceğini söylese de Trump uzmanların açıklamalarını kabul etmedi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Trump'tan korona virüsü iddiası: "Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor"
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Wall Street, Politika
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