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Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada ölüm vakalarının 2 hafta içinde tavan yapacağını söyleyerek, "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir" ifadelerini kullandı.

30.03.2020 08:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:50

Beyaz Saray'da koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs tedbirlerini 30 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu. Trump öte yandan, ABD'de koronavirüs salgınını 100 ila 200 bin ölüm arasında kapatmanın iyi bir sonuç olacağını dile getirdi.

30 NİSANA KADAR UZATILDI

Önümüzdeki iki haftanın önemine değinen Trump, "Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık" dedi.

KRİTİK 2 HAFTA

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de ölümlerin 2 hafta içinde tavan yapacağını söyleyen Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz. Bu görünmez laneti, görünmez düşmanı hep birlikte alt edeceğiz" dedi.

"FARKINDALIK SAĞLADIK"

Trump, Kovid-19 ile mücadeleden eskisinden daha güçlü çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Ancak zaferi kazanmadan önce galibiyet ilan etmekten daha kötü bir şey olamaz. Uzmanlar New York'ta karantina uygulama fikrine bayıldı. Ben de yapılacak daha çok iş olduğunu düşündüm. Karantina uygulanacak demedim. Kimseyi tehdit etmedim. İnsanların evlerinde kalmaları konusunda farkındalık sahibi olmasını sağladık" dedi.

"100-200 BİN ÖLÜM; İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK DEMEKTİR"

Başkan Trump, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Antony Fauci'nin "ABD'deki ölüm rakamlarının 100 bin ila 200 bini bulabileceği" açıklamasına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir."

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Trump’tan koronavirüs açıklaması: ABD’de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Güncel

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Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir

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