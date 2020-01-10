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Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a doğum günü mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Kim Jong Un'a doğum günü mesajı gönderdi.

10.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:12Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a doğum günü mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Kim Jong Un'a doğum günü mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Güney Koreli diplomat Chung Eui-Yong, Trump'un kendisine Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a iletmesi için bir doğum günü mesajı verdiğini ve kendisinin de mesajı ilettiğini belirtti. Yong, "Başkan Trump görüştüğümüz gün Kim Jong Un'un doğum günü olduğunu hatırladı ve benden doğum günü mesajını iletmemi istedi" dedi.

Eui-Yong, doğum günü mesajının içeriği hakkında bir bilgi vermedi.

Kuzey Kore liderinin doğum tarihinin 8 Ocak tarihinin olduğu düşünülmesine rağmen resmi kaynaklar doğum tarihi konusunda herhangi bir bilgi vermedi. ABD kaynaklarına göre ise Jong Un 1984 doğumlu ve bu yıl 36 yaşına girdi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Kore'nin resmi adı Kore Cumhuriyeti'nin baş harflerini kullanarak "Eui- Yong Çarşamba günü ABD'nin Kuzey Kore özel elçisi Stephen Biegun ile bir araya geldi ve Kuzey Kore'deki ABD-ROK koordinasyonunu tekrar onayladı" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Kore, Politika

Kaynak: İHA

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