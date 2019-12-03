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Trump'tan Macron'a NATO yanıtı

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'ya dair sözlerine, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" şeklinde yanıt verdi.

03.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:03Trump'tan Macron'a NATO yanıtı

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'ya dair sözlerine, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" şeklinde yanıt verdi.

Londra'da bugün başlayacak NATO liderler zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözlerine Trump yanıt verdi.

Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa geliyor. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Liderlerin görüntüsü

Trump'ın açıklaması



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

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