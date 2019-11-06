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Trump'tan Meksika'da 9 ABD'linin yaşamını kaybettiği olaya kınama

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği olayı kınadığı bildirildi.

06.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:12Trump'tan Meksika'da 9 ABD'linin yaşamını kaybettiği olaya kınama
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği olayı kınadığı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bugün Meksika'daki son şiddet olayları hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede kartellerin ve suç gruplarının bölgede artan şiddet eylemlerine ilişkin çabaların da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin 9 Amerikan vatandaşının yaşamına mal olan anlamsız şiddet olaylarını kınadığını net bir şekilde ifade etti ve Meksika'ya bu olayın faillerinin adaletin önüne getirilmesi için yardım önerdi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, iki liderin ABD ve Meksika arasında devam eden sınır iş birliği ve güçlü ikili ilişkiler konusunda görüştüğü vurgulandı.
Meksika'daki saldırı
Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, iki aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin, Bavispe kentinden Chihuahua eyaletinde La Mora'ya bir düğüne katılmak üzere araçla seyahat ederken çete üyelerinin saldırısına uğradığı belirtilmişti.
Saldırıda, 6 çocuk ve 3 kadının yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de kayıp olduğu ifade edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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