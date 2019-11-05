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Trump'tan Meksika'ya kartellerle mücadele için 'yardım' teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Meksika'daki kartel sorununa ilişkin, "Eğer Meksika bu canavarları temizlemek için yardıma ihtiyaç duyar veya talep ederse, ABD hazır, istekli ve etkin bir şekilde çalışmaya hazırdır" dedi.

05.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:24Trump'tan Meksika'ya kartellerle mücadele için 'yardım' teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Meksika'daki kartel sorununa ilişkin, "Eğer Meksika bu canavarları temizlemek için yardıma ihtiyaç duyar veya talep ederse, ABD hazır, istekli ve etkin bir şekilde çalışmaya hazırdır" dedi.

Trump, kartellerin silahlı çatışmasının ortasında kalan ve hayatını kaybeden ABD vatandaşlarına ilişkin yazdığı açıklamada, "Utahlı harika bir aile ve dostları, birbirlerine ateş eden iki uyuşturucu karteli arasında kaldı. Bunun sonucunda, küçük çocuklar da dahil olmak üzere birçok Amerikan öldü, bazıları da kayıp. Eğer Meksika bu canavarları temizlemek için yardıma ihtiyaç duyar veya talep ederse, ABD hazır, istekli ve etkin bir şekilde çalışmaya hazırdır. Meksika'nın yeni büyük Başkanı bunu büyük bir mesele haline getirdi, ancak karteller o kadar geniş ve güçlü hale geldi ki, bazen bir 'orduyu' yenmek için bir ordu gerekir!" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Meksika, Dünya

Kaynak: DHA

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