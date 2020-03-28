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Trump'tan New York, New Jersey ve Connecticut için "zorunlu karantina" açıklaması Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini duyurdu.

28.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:18
Trump'tan New York, New Jersey ve Connecticut için

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini duyurdu.

ABD'de artan Kovid-19 vakaları ve yaşanan ölümlere ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trump, söz konusu eyaletlerde yeni tedbirler almayı planladıklarını kaydetti.

Söz konusu eyaletleri kısa süreliğine karantina altına alabileceklerini belirten Trump, "Birçok eyalet salgından etkilenmiş durumda. Bu sebeble bazı önlemler düşünüyoruz. İnsanlar New York'un karantinaya alınmasını istiyor çünkü burası sıcak nokta. Yapmak zorunda değiliz ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte New York'a Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılması ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Trump, böyle bir adıma gerek olmadığını ancak New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo ile görüştükten sonra daha detaylı adımlar atılabileceğini kaydetti.

Öte yandan, konuya ilişkin basın açıklaması düzenleyen Vali Cuomo, gün içinde Trump ile telefonda görüştüğünü ancak New York'un karantinaya alınması seçeneğinin ele alınmadığını ve Trump'ın New York için ifade ettiği karantinanın ne anlama geldiğini bilmediğini ifade etti.

Cuomo, ayıca New York'ta 28 Nisan'da yapılması planlanan 2020 ABD başkanlık ön seçimlerini koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayına ertemele kararı aldığını açıkladı.

Cuomo, "Oy vermek için çok sayıda insanı tek bir yere getirmenin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Birçok kişi aynı kapı koluna, aynı kaleme veya aynı oy pusulalarına dokunuyor. Bu sebeple erteliyoruz." dedi.

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı New York'ta bugün 4 bin 635 kişinin testi pozitif çıkarken, 519 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Etiketler: Donald Trump, Connecticut, New Jersey, New York, Güncel

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