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Trump'tan Orta Doğu itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Orta Doğu'da) savaşa girdiklerini ancak bölgede bu silahlardan olmadığını söyledi.

09.10.2019 15:46Trump'tan Orta Doğu itirafı
ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Orta Doğu'da) savaşa girdiklerini ancak bölgede bu silahlardan olmadığını söyledi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Orta Doğu'da polislik ve çatışmaya 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce yüce askerimiz öldü ya da ağır yaralandı. Diğer taraftan milyonlarca insan hayatını kaybetti. Orta Doğu'ya girmek, ülkemizin tarihinde alınan en kötü karardır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin, kitle imha silahları denilen yanlış ve artık hatalı olduğu ispatlanmış dayanakla savaşa girdiğine işaret eden Trump, "(Kitle imha silahları) Hiç yoktu. Şimdi yüce askerlerimizi ve ordumuzu yavaşça ve dikkatlice eve getiriyoruz. Odağımız büyük resimde. ABD, hiç olmadığı kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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