Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü

İngiltere'de protestolarla karşılanan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de bir televizyon programına konuk oldu.I TV kanalında yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu konuyu ABD'de sıkça yaşanan silahlı saldırılara getirince, Trump bir anda gerildi.

" Amerika'daki bireysel silahlanma" ile ilgilisoruya sinirlenenTrump, "Okuduğum bir makalede Londra'da herkesin bıçaklandığı, hastanelerin kan gölüne döndüğü yazıyor"dedi.

Trump'ın Londra yorumuna milletvekilleriden tepki gelirken,kamuoyundan destek sesleri yükseldi.

Emniyet raporuna göre2019'un ilk 6 ayında Londra'da 27 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı ise bıçak ve diğer kesici aletler ile meydana gelen vakaların geçen yıla göre yüzde 60 arttığını ve bunun hastaneler için büyük bir maddi yük olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

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