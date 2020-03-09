Trump'tan petrol fiyatlarının düşüşüne "Tüketici için iyi" yorumu
ABD Başkanı Donald Trump, Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.
09.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:35
ABD Başkanı Donald Trump, Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Trump, Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün tüketiciler için iyi olduğunu söyledi. Trump, New York Menkul Kıymetler Borsasının bu sabah 1.800 puandan fazla düşüşle açılmasından sonra Twitter hesabından, "Bu tüketici için iyi bir şey, benzin fiyatları düşüyor" paylaşımında bulundu.
(İHA)
ABD Başkanı Trump, Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün tüketiciler için iyi olduğunu söyledi. Trump, New York Menkul Kıymetler Borsasının bu sabah 1.800 puandan fazla düşüşle açılmasından sonra Twitter hesabından, "Bu tüketici için iyi bir şey, benzin fiyatları düşüyor" paylaşımında bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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