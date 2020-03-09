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Trump'tan petrol fiyatlarının düşüşüne "Tüketici için iyi" yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.

09.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:35
Trump'tan petrol fiyatlarının düşüşüne
ABD Başkanı Donald Trump, Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Trump, Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün tüketiciler için iyi olduğunu söyledi. Trump, New York Menkul Kıymetler Borsasının bu sabah 1.800 puandan fazla düşüşle açılmasından sonra Twitter hesabından, "Bu tüketici için iyi bir şey, benzin fiyatları düşüyor" paylaşımında bulundu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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