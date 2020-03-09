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Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası piyasalarda yaşanan kriz ile ilgili ABD Başkanı Trump'tan ilk tepki geldi. Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş için "Tüketici için iyi, akaryakıt fiyatları düşüyor" dedi.

09.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:44

ABD Başkanı Donald Trump, New York borsasında yaşanan düşüşten dolayı basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu. Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş ve New York borsasının bu sabah sert düşüşle açılması hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"TÜKETİCİLER İÇİN İYİ BİR ŞEY"

Petrol fiyatlarındaki düşüşün tüketiciler açısından iyi bir şey olduğunu ifade eden Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol akışı ve fiyatları üzerine tartışıyor. Bu ve yalan haberler, borsadaki düşüşün nedenidir" değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS YORUMU: GEREKSİZ PANİK

Geçen yıl 37 bin ABD'linin grip nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Trump, "Grip nedeniyle her yıl 27 bin ila 70 bin Amerikan hayatını kaybediyor. Hiçbir şey kapanmıyor, hayat ve ekonomi yoluna devam ediyor. Şu anda ABD'de 546 teyitli Covid-19 vakası ve 22 ölüm var. Bunu bir düşünün!" ifadesini kullandı.

Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili vaka sayısının azlığını sık sık vurgulayarak, piyasalara ve halka gereksiz panik yaptırıldığını savunuyor.

Öte yandan ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, bugün öğleden sonra Covid-19'a yönelik ekonomik önlemlere ilişkin Beyaz Saray'da bir toplantı yapacak.

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Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Dünya, Ekonomi, Güncel

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