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Trump'tan resesyon sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ekonomisi, resesyona mı gidiyor?

17.03.2020 01:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:18
Trump'tan resesyon sinyali
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ekonomisi, resesyona mı gidiyor?" sorusu üzerine "Olabilir." yanıtını verdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

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