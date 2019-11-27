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Trump'tan "Rocky" paylaşımı

Göreve geldiği günden bu yana Twitter paylaşımları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu defa başının, efsane "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

27.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:56Trump'tan
Göreve geldiği günden bu yana paylaşımları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu defa başının, efsane "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.
Trump, Twitter üzerinden yine oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.
Başkan Trump, oyuncu Sylvester Stallone'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.
Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.
Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Sylvester Stallone, Donald Trump, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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