Haberler » Politika » Haber

Trump'tan seçim öncesi 'Netenyahu' paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan mesaj yayınlandı.

14.09.2019 19:03Trump'tan seçim öncesi 'Netenyahu' paylaşımı
ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan mesaj yayınlandı. Trump, Netenyahu'ya "Olası Müşterek Savunma Antlaşması üzerine seçimlerden sonra görüşelim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başkanı Binyamin Netenyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmede iki ülke arasında imzalanabilecek olası bir 'Müşterek Savunma Antlaşma' üzerine konuştuklarını söyledi. Trump, "Bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile, İsrail ve ABD arasında imzalanabilecek, olası bir Müşterek Savunma Antlaşma üzerine bir görüşme gerçekleştirdim. Bu iki ülke arasındaki ittifakı daha da güçlendirebilir. Bu görüşmeleri İsrail'deki seçimlerden sonra, ay sonunda biz Birleşmiş Millerler'de görüştüğümüzde devam ettirmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
12:47 Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, azerbaycan'a gidecek
12:34 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'a gidecek
12:32 Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
11:34 Başkan Demir: "Attığım hiçbir adım rastgele değil"
10:15 Cumhur İttifakı Bayburt'ta ruhunu tüm yönüyle koruyor
09:14 "Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek"
23:28 İsrail askerleri Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı