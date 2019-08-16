Trump'tan seçmene: Nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin iyi gittiği konusunda, borsalardaki dalgalanmaya rağmen, destekçilerini ikna etmeye çalışıyor. New Hampshire'daki mitinginde Trump seçmenlerine mali güvencelerinin 2020'de yeniden seçilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Trump, "Beni sevseniz de benden nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız" dedi.

Trump mitingi sırasında ekonomiyle ve küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle Çarşamba günü Dow Jones Endüstriyel Endeksi'ndeki yüzde 3'lük düşüşle ilgili kaygıları görmezden geldi. Ekonominin kötüye gitmesini önlemek, Trump'ın 2020'de yeniden seçilmesi için kritik önem taşıyor.

Tarihi bir ekonomik yükseliş vaadiyle Beyaz Saraya'a seçilen Trump, sık sık 2016 Başkanlık seçimini kaybetmiş olsaydı piyasaların çökeceğini söylüyor.

TEHDİT ETTİ

Trump, 2020'de bozguna uğraması halinde Amerikalılar'ın 401k olarak adlandırılan bireysel emeklilik hesaplarının boşa gideceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Başkan ayrıca Çin'le ilgili politikalarını da savundu. Trump 250 milyar dolarlık Çin ithal ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi koymuştu. Trump geri kalan 300 milyar dolarlık Çin ithal ürününe de yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunuyor.

Trump Noel tatili öncesinde fiyat artışını önlemek için bu ürünlerin neredeyse yarısına vergi uygulanması kararını askıya aldı.

Trump ticaret savaşının Çin'e milyonlarca kişiye iş kaybettirdiğini bu nedenle Pekin'in bir ticaret anlaşması yapmayı istediğini, ancak Amerika'nın bu konuda acele etmediğini söylüyor.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Trump mitinginde "Çin'le anlaşma yapmaya henüz hazır değiliz" dedi.

SALDIRILAR SONRASI İLK KEZ MİTİNG DÜZENLEDİ

Trump, Teksas Eyaletinin El Paso kenti ve Ohio eyaletinin Dayton kentlerinde 31 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıların ardından ilk kez miting düzenledi. Bu saldırılar Kongre'de silah güvenliği konusunda hızla adım atılması çağrılarının yükselmesine neden olmuştu.

Trump, ABD'nin vatandaşlarının kanunla verilen kendilerini koruma hakkını zorlaştıramayacağını söyledi ancak akıl hastalarının kaldığı tesislerin kapasitesinin arttırılması gerektiğini savundu. Trump bunun maliyetinin nasıl karşılanacağını ise söylemedi.

"AB, ÇİN'DEN KÜÇÜK AMA DAHA KÖTÜ"

Trump ayrıca Avrupa Birliği'nin Çin'den daha küçük ama daha kötü olduğunu söyledi. 2016'da Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerindeki seçim zaferlerini öven Trump, geçen günlerde bir kişinin New York'ta bir trafik polisine pet şişeden su sıktığı görüntülerin basına yansımasından yola çıkarak bunun utanç verici olduğunu da kaydetti.

Trump partisi içindeki adaylık yarışında New Hampshire'ın desteğini alırken 2016 Başkanlık seçimlerinde eyaletten Hillary Clinton'a destek çıkmıştı.

New Hampshire Üniversitesi Anket Merkezi, Ağustos ayında New Hampshire'lı yetişkinlerin Trump'ı yüzde 42 oranında onaylarken yüzde 53 oranında onaylamadıklarını ortaya koydu. Yüzde 49 Trump'ın ekonomiyi ele alış biçimini onaylarken yüzde 44'ü onaylamıyor.

New Hampshire'ın Seçiciler Kurulu oyları Florida, Wisconsin ve Michigan gibi kararsız eyaletlerin altında ancak örneğin 2000 yılında George W. Bush'un New Hampshire'de miting sahnesindeki zaferi ona Beyaz Saray'ı kazanmak için ihtiyacı olan desteği sağlamıştı.