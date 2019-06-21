21.06.2019 16:25
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Trump'tan şok sözler "Saldırsaydık 3 tesis hedef alınacaktı ve 150 kişi ölecekti"

Trump

ABD Başkanı Donald Trump dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenlemeyi planladıklarını ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün gece İran 'da 3 farklı yere saldırı düzenlemeyi planladıklarını ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini söyledi. Trump, "Saldırsaydık 3 tesis hedef alınacaktı ve 150 kişi ölecekti" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili şok açıklamalar yaptı. Trump, "İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran konusunda acelem yok. İran yaptırımlarına gece yenileri eklendi" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanların öleceğini söylediler, saldırıyı durdurdum" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına ise asla izin vermeyeceklerini de tekrarladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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