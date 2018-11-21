Trump'tan Suudi Arabistan'a Teşekkür

ABD
Başkanı Donald Trump
, petrol fiyatlarının düştüğünü ifade ederek Suudi Arabistan
'a teşekkür etti. Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'la ilişkilerini sürdüreceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, bugün de Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Trump twitterdan yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatları düşüyor. Bu harika. Sanki Amerika
ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi. Keyfini çıkarın. Ücretler 82 dolardan 54 dolara düştü. Suudi Arabistan'a teşekkürler. (Fiyatları) Daha da düşürelim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri,Suudi Arabistan,Donald Trump
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:10