Trump'tan Suudi Arabistan ve Opec'e "Petrol Uyarısı"

ABD
Başkanı Donald Trump
, Suudi Arabistan
ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) "yüksek petrol fiyatı" uyarısı yaptı.
Bir süredir yükselen petrol fiyatlarından yakınan Trump, resmi Twitter
hesabından, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" mesajını paylaştı.
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve OPEC'in günlük üretimi bir milyon varil azaltmasının etkisiyle, son bir aydır ilk kez günlük yüzde 1.0'in üzerinde arttı. - İstanbul
Donald Trump,Opec,Suudi Arabistan