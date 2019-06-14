Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: İran yaptı

Fox News'a demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere saldırının sorumlusunun İran olduğuna dair yönetiminin söylemini tekrarladı. "İran'ı nasıl durduracaksınız" sorusunu "Göreceğiz" diye yanıtlayan Trump, Boğaz'ın kapanmayacağını, kapansa bile bunun uzun sürmeyeceğini savundu.

Trump, Körfez'de petrol tankerlerin saldırıya uğradığı haberleriyle ilgili "İran yaptı" diye kesin konuştu. Ellerindeki kanıtların her yerinde İran'ın imzasının olduğunu ileri süren ABD Başkanı, ABD ordusunun yayımladığı görüntüleri kanıt olarak gösterdi.

Söz konusu görüntüler, İran Devrim Muhafızlarına ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığını iddia ediyordu.

AKLA İZANA AYKIRI

Perşembe günü saldırıya uğradıkları söylenen tankerler, Norveç'e ait 'Front Altair' ve Japonya'ya ait 'Kokuka Courageous'. ABD ordusunun yayımladığı siyah-beyaz görüntüler, Devrim Muhafızları botunun Japon tankerin gövdesinden patlamamış mayınları topladığını savunuyor. Ancak Şinzo Abe'nin İran'a Japonya'dan başbakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiği sırada böyle bir manzaranın gerçekleşmesi, pek çok uzman tarafından akla izana aykırı bulundu.

Buna rağmen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD hükümetinin değerlendirmesi, Umman Körfezi'nde gerçekleşen saldırılardan İran İslam Cumhuriyeti'nin sorumlu olduğudur. Değerlendirmemiz, eldeki istihbarat, kullanılan silahlar ve gerekli uzmanlık ve yakın zamandaki benzer saldırılara dayanmaktadır" dedi.

Ardından Trump, Fox News'a, "Gece mayını almaya çalışan botu gördünüz, başarıyla da çekip aldılar. İran geride kanıt bırakmak istedi. Karanlıkta saptamaya yapan şeylerimizin olduğunu sanırım bilmiyorlar"diye konuştu.