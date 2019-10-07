Haberler » Dünya » Haber

Trump'tan tepki çeken tweet: türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli açıklamada, "Daha önce belirttiğimi yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha önce de yaptığım gibi- tamamen yok edip imha edeceğim"...

07.10.2019 20:36Trump'tan tepki çeken tweet: türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli açıklamada, "Daha önce belirttiğimi yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha önce de yaptığım gibi- tamamen yok edip imha edeceğim" ifadeleri tepki çekti.

ABD Başkanı, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Daha önce belirttiğim gibi ve sadece bunu yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha önce de yaptığım gibi- tamamen yok edip imha edeceğim. Avrupa ve diğerleri ile birlikte yakalanan DEAŞ mensuplarını ve ailelerini gözetlemeleri gerekiyor. ABD, şimdiye kadar DEAŞ'la mücadelede beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi alanlarını korumasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
01:17 AB ve BM'den Türkiye'nin olası operasyonuna tepki
01:17 Trump: Türkiye'nin ekonomisini yok ederim
01:17 Rusya ve İran'dan "Adana mutabakatı" vurgusu
01:17 Kongre'den Trump'a Türkiye baskısı
01:17 Berlin'den Ankara'ya: Sonuçları vahim olur
01:06 Dışişleri Bakanlığı: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıyız
23:06 Johnson: Brexit anlaşması konusunda top AB'nin sahasında