Haberler » Politika » Trump'tan Trudeau'ya seçim tebriği

Trump'tan Trudeau'ya seçim tebriği

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki seçimlerde ikinci dönemi garantileyen Başbakan Justin Trudeau'yu tebrik etti.

22.10.2019 18:30Trump'tan Trudeau'ya seçim tebriği
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki seçimlerde ikinci dönemi garantileyen Başbakan Justin Trudeau'yu tebrik etti.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trudeau'yu büyük bir mücadele ile elde ettiği muhteşem zaferinden dolayı kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Trudeau'nun, Kanada için iyi hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Trump, "Ülkelerimiz için daha da iyiye gitme yolunda seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.
Kanada'da dün yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Justin Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti 156 milletvekili ile birinci olurken, Muhafazakar Parti 122, Qyebec Bloğu 32 milletvekili çıkarmıştı.

Justin Trudeau, Donald Trump, Kanada, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
18:39 KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP, 23 Haziran'da Kürtlerden aldığı desteği bir daha zor alır
18:35 Kurum: "1 milyon Suriyelinin huzurlu yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz"
18:30 Trump'tan Trudeau'ya seçim tebriği
18:26 BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda
18:12 TBMM Genel Kurulu
18:08 BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda
18:06 "Şehrimizi hedeflediğimiz bir üst seviyeye çıkarmanın derdindeyiz"
22.10.2019 18:48:10