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Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik ederek, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." dedi.

17.10.2019 21:48Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik ederek, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." dedi.
Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda bugün varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.
Söz konusu mutabakatı tebrik eden Trump, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." diye konuştu.
Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.
(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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