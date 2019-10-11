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Trump'tan "Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz." dedi.

11.10.2019 00:28Trump'tan
ABD Başkanı Donald Trump, "Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz." dedi.
Trump Minnesota eyaletinde yapacağı miting öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, "Suriye'de şu anda askerimiz yok. Biz orada kazandık ve DEAŞ'ı yendik. Orada hiç askerimiz yok. En son isteyeceğim şey binlerce askeri tekrar oraya (Suriye'ye) götürüp, yine kazanmak." ifadesini kullandı.
Daha önce zaten Suriye'de ABD'nin kazandığını vurgulayan Trump, "Diğer bir seçenek de Türkiye'ye karşı güçlü finansal adımlar atmak." değerlendirmesinde bulundu.
Kürtler ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, "Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz." görüşünü paylaştı.
"Türkiye, benim nerede durduğumu biliyor. Bölgeyi terk ettik ve Amerikalıların bizim tekrar bu bölgeye ordumuzla döndüğümüz görmek isteyeceklerini düşünmüyorum." görüşünü paylaşan Trump, gerekmesi durumunda Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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