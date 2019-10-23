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Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatı (1) - WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.

23.10.2019 20:22
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.
Trump, Beyaz Saray'da, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik varılan ve dün sona eren "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi"ne ilişkin anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.
Anlaşmanın ardından Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurduğunu hatırlatan Trump, "Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdim." dedi.
Trump, Suriye-Türkiye sınırındaki ateşkesin korunduğunu ve kalıcı hale getirildiğini vurgulayarak, "20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.
Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatı (1) - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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