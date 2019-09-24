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Trump'tan "Ukrayna'ya yardımları askıya aldım" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesi öncesi, ABD'nin bu ülkeye yaptığı yardımları askıya aldığını doğruladı.

24.09.2019 19:48Trump'tan
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesi öncesi, ABD'nin bu ülkeye yaptığı yardımları askıya aldığını doğruladı.
Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi, gazetecilere BM Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı, ülke medyasında, Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinden önce bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık yardımı askıya aldığına ilişkin iddiaları yanıtladı.
Trump, iddiaları kabul ederek, "Avrupa ve diğer ülkeler Ukrayna'ya yardım edene kadar bu yardımları askıda tutacağım, çünkü yardım yapmıyorlar." diye konuştu.
ABD'de "Biden" iddiaları
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.
Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği kaydedilmişti.
Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da iddia edilmişti.
Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki gösteriyor.
Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Kaynak: AA

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