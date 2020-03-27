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Trump'tan "ventilatör üretimi" sözünde durmayan General Motors'a eleştiri Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, General Motors'un kendilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için ihtiyacı karşılamak adına verdiği 40 bin ventilatör sözünü tutmadığını belirterek, Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağını duyurdu.

27.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:20
Trump'tan
ABD Başkanı Donald Trump, General Motors'un kendilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için ihtiyacı karşılamak adına verdiği 40 bin ventilatör sözünü tutmadığını belirterek, Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağını duyurdu.
Trump, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Her zaman olduğu gibi General Motors ile işler hiç yolunda gitmiyor. Bize çok hızlı bir şekilde 40 bin ventilatör vereceklerini söylediler. Şimdi nisan sonunda sadece 6 bin tane verebileceklerini söylüyorlar ve çok fazla para istiyorlar." açıklamasında bulundu.
General Motors Üst Yöneticisi Marry Barra'ya da yüklenen Trump, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı tanıyan yasaya işaret ederek, "Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağız." ifadesini kullandı.
"Ford, hadi hızlı bir şekilde ventilatör üretimine başlayın"
Trump, paylaşımında, "General Motors, Ohio'da ahmakça terk ettikleri Lordstown tesisini ya da herhangi başka bir tesisi acilen açmalı ve hemen şu an ventilatör üretimine başlamalıdır. Ford, hadi hızlı bir şekilde ventilatör üretimine başlayın." çağrısı yaptı.
Bazı şirketlerden çok sayıda ventilatör satın aldıklarını aktaran Trump, bu şirketlerin isimlerini ve alınan ventilatör sayısını günün ilerleyen saatlerde açıklayacaklarını kaydetti.
Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü New York eyaleti hakkında da yorumda bulunan Trump, "Federal hükümetin gönderdiği binlerce ventilatör, New York depolarında duruyor. New York, hemen bunları gerekli yerlere dağıtmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, pazar günü Twitter'dan, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." paylaşımı yapmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Donald Trump, Twitter, Güncel

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