Trump'tan virüs uyarısı: 30 Nisan'a kadar evinizde kalın
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ve salgına karşı alınan önlemlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu ve ABD vatandaşlarına '30 Nisan'a kadar evinizde kalın' çağrısı yaptı.
30.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:42
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ve salgına karşı alınan önlemlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu ve ABD vatandaşlarına '30 Nisan'a kadar evinizde kalın' çağrısı yaptı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi