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Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye'yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.

10.10.2019 23:45Trump'tan yeni açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye'yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, Suriye'de görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, "DEAŞ'ı yüzde yüz şekilde mağlup ettik. Artık Suriye'de, Türkiye'nin saldırısı altında, birliklerimiz yok. İşimizi çok iyi yaptık." açıklamasında bulundu. Başkan Trump, Suriye konusunda ise üç seçenekleri olduğu değerlendirmesinde bulunarak "Şimdi Kürtler Türklere saldırıyor, ki onlar 200 yıldır bir mücadele içerisinde. 3 seçeneğimiz var, binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, yaptırımlarla Türkiye'yi ekonomik olarak çok sert vurmak, ya da Kürtler ile Türkler arasında arabuluculuk yapmak" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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