Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşme sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İran'a yönelik bugün getirilen yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "İran'a getirilen yaptırımlar, daha öncekilerin çok daha ötesinde." diye konuştu.

"İRAN İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GÜN OLUR"

Oval Ofis'te gazetecilerle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, "Yapabileceğim en kolay şey, siz burada otururken, 'Hadi arkadaşlar başlayalım' demek olur. Bu, İran için çok kötü bir gün olur. Yapabileceğim en kolay şey, İran'daki 15 farklı büyük hedefi devre dışı bırakın demek olur. Bunu yapabilirim ve her şey buna hazır. Ancak eğer yapmama yetkim varsa bunu yapmamayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasında "Bunu bir dakika içinde yapabilirim, hemen burada, sizin için, sizin de yazabileceğiniz büyük bir hikayeniz olur" diye konuştu.

İran'ı vurma konusunda acele etmemesinin zayıf olduğunu değil, güçlü olduğunu gösterdiğini söyleyen Trump, "Bunun bir hafta sonra, yoksa iki, üç hafta sonra olması önemli değil. Bizim nasıl davrandığımız, çok da büyük güç göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İRAN'DA ÇOK SORUN VAR"

Trump, "Gücünü gösteriyorsan itidali de göstermelisin. Farklı yapmak çok daha kolay. İran, eğer uslu olmazlarsa zamanlarının olmadığını biliyor. İşleri kötü gidiyor, oysa ben iyi gitmesini isterdim. İran'da çok sorun var" diye ekledi.