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Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti

İran'daki gösterilerde eylemcilerin yere resmedilen ABD bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Trump, "İranlı protestocular Amerikan bayrağına basmak yerine etrafından dolaşmayı tercih ettiler. Büyük ilerleme" dedi.

13.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:45

tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü belirtilen Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar sırasında ise dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.

TRUMP'IN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Protestocuların ABD bayrağına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın da dikkatini çekti. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika! İranlı protestocular Büyük Amerikan Bayrağımıza basmayı ya da herhangi bir şekilde aşağılamayı reddetti. Bayrağı ezmek yerine etrafından dolaştılar. Büyük ilerleme!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz bulunuyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü itiraf etmişti.

İranİran'daki protestolarda eylemcilerin ABD ve İsrail bayraklarına basmaması dikkat çekti

Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, İran, Dünya


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