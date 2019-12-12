Trump'tan "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez TIME dergisi tarafından "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta Thunberg'i hedef aldı. Greta'nın yılın kişisi seçilmesine tepki gösteren Trump, "Çok saçma. Greta öfke yönetimi problemi üzerine çalışmalı ve sonra da bir arkadaşıyla güzel eski bir filmi izlemeye gitmeli. Sakin ol Greta, sakin" dedi.

GRETA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Trump'ın paylaşımı sonrası Greta, Twitter hesabının profil bölümünü değiştirdi. Profiline "Öfke kontrolü sorunuyla başa çıkan bir ergen. Şu anda bir arkadaşıyla sohbet edip eski usul güzel bir film izliyor" ifadelerini ekleyen Greta, bu şekilde Trump'a yanıt verdi.

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşma ile tüm dünyanın gündemine oturan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, TIME dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.

Ocak ayında 17 yaşına basacak olan Thunberg için TIME dergisi, "gençliğin gücü" ifadesini kullandı.