Haberler » Dünya » Trump'tan 'yılın kişisi' seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli - Haberler

Trump'tan "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli

ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisi tarafından yılın kişisi seçilen 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Greta, önce kendi öfke yönetimi sorununu çözsün" dedi. Greta ise Twitter hesabının profil bölümünü değiştirerek Trump'a yanıt verdi.

12.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:04Trump'tan

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez TIME dergisi tarafından "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta Thunberg'i hedef aldı. Greta'nın yılın kişisi seçilmesine tepki gösteren Trump, "Çok saçma. Greta öfke yönetimi problemi üzerine çalışmalı ve sonra da bir arkadaşıyla güzel eski bir filmi izlemeye gitmeli. Sakin ol Greta, sakin" dedi.

GRETA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Trump'ın paylaşımı sonrası Greta, Twitter hesabının profil bölümünü değiştirdi. Profiline "Öfke kontrolü sorunuyla başa çıkan bir ergen. Şu anda bir arkadaşıyla sohbet edip eski usul güzel bir film izliyor" ifadelerini ekleyen Greta, bu şekilde Trump'a yanıt verdi.

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşma ile tüm dünyanın gündemine oturan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, TIME dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.

Ocak ayında 17 yaşına basacak olan Thunberg için TIME dergisi, "gençliğin gücü" ifadesini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Greta Thunberg, Donald Trump, Dünya

Dünya

Son Dakika Haberleri

19:57 Trump'tan, "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli - Haberler
19:50 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü - Haberler
19:47 Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz - Haberler
19:46 Trump'tan Greta yorumu: Önce öfke kontrolü sorununla başa çık, arkadaşınla film izle, sakin ol - Haberler
19:43 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Haberler
19:28 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Haberler
18:46 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Haberler
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Haberler
18:04 Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti - Haberler
12.12.2019 20:09:38