Trump'tan YPG'ye çekilme çağrısı: Yenemezsiniz

ABD Başkanı DonaldTrump, terör örgütü YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında şansı olmadığını vurguladı. Trump, "Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor" şeklinde konuştu.

TRUMP: YPG ÇEKİLME EĞİLİMİNDE

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından çekilme eğiliminde olduğunu ve örgütün çekilmesini umduğunu ifade etti. Trump, "Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun." diye konuştu.

"ASKERLERİMİZİ 50 YIL TÜRKİYE SINIRINDA TUTAMAYIZ"

ABD askerlerini bölgeden çekme kararını da değerlendiren Trump, "Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız." dedi. Kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirten Trump, "Aksine karar verseydim. Kalacağız, savaşacağız ve Türkiye'yi yeneceğiz deseydim yine, ne karar aldığıma bakılmaksızın nefret edeceklerdi." ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU, TRUMP'A SERT YÜKLENDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Trump'ın "Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk başlatabiliriz" sözlerine yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Biz teröristlerle arabuluculuk yapmayız, müzakere yapmayız. Yapılacak tek şey bu teröristlerin silahı bırakmasıdır." restini çekti.

Çavuşoğlu, Trump'ın "Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk başlatabiliriz" sözleriyle ilgili "Biz teröristlerle arabuluculuk yapmayız, müzakere yapmayız. Yapılacak tek şey bu teröristlerin silahı bırakmasıdır. Biz geçmişte Türkiye'de siyasi çözümü denedik ve ne olduğunu gördük. Onlar silahı bırakmadığı gibi o esnekliği çok ciddi bir şekilde suistimal ederek; işte şehirlerde neler yaptılar, onları gördük. Daha sonra daha sonra onları temizledik oradan. Dolayısıyla karşımızda bir terör örgütü var. Bizim derdimiz Kürtlerle değil ki, herkes Kürtler Kürtler diyor bunlara, Kürtlere ne kadar zulüm ettiğini, Türkiye'deki üç yüz bin Suriyeli Kürt'e, Almanya'da yaşayan YPG'nin sürgüne gönderdiği Kürtlere sorsunlar." dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, operasyon sonrası yaptığı açıklamalarda ilk kez Türkiye'nin ekonomisini yok etmek dışında başka bir ifade kullanmıştı. Donald Trump, "Türkiye'nin harekâtı sonrasında Türkler ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmak ABD'nin üç seçeneğinden biri" demişti.