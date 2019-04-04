Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı

Türkiye'de gıda enflasyonun suçlusu olarak gösterilen patates ve soğanın kaderini Meksika'da avokado paylaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin güney sınırını kapatma tehdidinde bulunması dünyanın önemli avokado üreticilerinden olan Meksika'da iç pazarda fiyatların bir anda fırlamasına neden oldu.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK ÇIKIŞINI GÖSTERDİ

"Sınır kapanacak" endişesiyle ihracat hızlanırken, fiyatlar yüzde 34 artışla son 10 yılın en büyük günlük çıkışını gösterdi, 10 kilogramlık sandıklar 390 Meksika pezosuna (20,30 dolar) yükseldi.

TÜRKİYE'DE TANESİ 7 LİRA CİVARINDA

ABD'de yoğun olarak tüketilen avokadonun yüzde 80'i Meksika'dan karşılanıyor. Meksika'nın ihracatının yüzde 7'si Kanada, yüzde 6'sı Japonya ve yüzde 3'ü de Avrupa'ya yapılıyor. Türkiye'de ise son yıllarda pazarlarda satışa sunulan avokadonun tanesi halde 5 liradan satılıyor, marketlerde ise fiyat 7 lira civarında. (Dünya)