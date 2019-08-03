Trump tehdit etti: Binlerce DEAŞ'lıyı Avrupa'ya salarız

ABD'li yetkililer DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği tüm toprakları kaybetmesine rağmen hala küresel tehdit oluşturduğu uyarısını yaparken, Başkan Donald Trump Suriye'de tutuklu binlerce DEAŞ'lıyı Avrupa'nın üzerine salmakla tehdit etti.

Suriye'de Amerikan destekli içinde PKK'nın da bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin elinde tutuklu bulunan Batılı ülkelerden cihatçılara atıf yapan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde ayaküstü şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa'nın almasını istediğimiz 2500 DEAŞ savaşçısı var elimizde. Avrupa'nın almasını istediğimiz binlerce DEAŞ savaşçısı var, göreceğiz bakalım, alacaklar mı?

Ve eğer almazlarsa, muhtemelen onları Avrupa'ya salıvermek zorunda kalacağız."

BU İLK DEĞİL

Bu, ABD Başkanı'nın Avrupa'yı yabancı cihatçıları salmakla ilk tehdit edişi değil. Trump şubatta şu tweeti atmıştı:

"ABD Britanya, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız ve yargıladığımız 800'den fazla DEAŞ savaşçısını geri almasını istiyor. Halifelik düşmek üzere. Bunun alternatifi olarak onları serbest bırakmak zorunda kalmamız, iyi olmaz."

"VE TEKRAR TEKRAR ABD ÇIKARLARINI HEDEF ALDILAR"

Bugün Trump tehdidini tekrarlarken ABD Dışişleri'nin DEAŞ'la Savaşan Koalisyon ve Suriye Temsilcisi James Jeffrey gazetecilere şunları söyledi:

"Binlerce DEAŞ savaşçısının dağıldığı Suriye ve Irak'a yetkililer ısrarlı, dirençli, kırsal terörist şiddet düzeyi görüyor."

ABD Dışişleri'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales de şöyle konuştu:

"DEAŞ markası dünya çapında yaşıyor. Kolları ve ağları Afrika kıtasını doğudan batıya, kuzeyden güneye kapsıyor. Saldırılarının öldürücülüğünü artırdılar, yeni alanlara yayıldılar ve tekrar tekrar ABD çıkarlarını hedef aldılar."