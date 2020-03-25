Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Trump, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinden dolayı Abe'yi tebrik etti - Haberler

Trump, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinden dolayı Abe'yi tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye erteleme kararı alan Uluslararası Olimpiyat Komitesini (IOC) ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu tebrik etti.

25.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:46
Trump, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinden dolayı Abe'yi tebrik etti
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye erteleme kararı alan Uluslararası Olimpiyat Komitesini (IOC) ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu tebrik etti.
Trump, Twitter mesajında,"IOC ve Japonya Başbakanı Abe'yi, Olimpiyatları 2021'e erteleme kararlarından dolayı tebrik ediyorum. Bu, büyük bir başarı olacak ve ben de orada bulunmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.
IOC'den dün yapılan açıklamada, IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun telekonferans görüşmesinde, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) alınan bilgiler doğrultusunda 2021 yazını geçmemek üzere olimpiyatların ertelenmesinin karalaştırıldığı duyurulmuştu.
Trump, ayrıca ABD'de virüs konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.
ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) virüsün en yoğun görüldüğü yer olan New York kentinde Javits Center adlı fuar alanında kurduğu hastanelerin beklenenden hızlı ilerlediğini vurgulayan Trump, "New York'a ek ventilatörler de gönderildi. New York Valisi Andrew Cuomo ile iyi bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.
Trump, "ABD'nin şu ana kadar diğer milletlerden daha çok test yaptığı bildirildi. Aslına bakarsanız 8 günlük süreçte, ABD, test alanında başarılı bir ülke olan Güney Kore'nin 8 günde yaptığından daha çok test yaptı. İyi iş çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye ulaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Donald Trump, Tokyo, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi - Haber 19:51: Irak Sağlık Bakanı, koronavirüs hastaları için hazırlanan laboratuvarlarda incelemelerde bulundu - Haber 19:50: Bakanı Koca: "Her kez kendini virüs taşıyıcısı olarak görmeli ve öyle hareket etmeli." - Haber 19:50: "Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır" - Haber 19:50: Selçuk: "(Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi... - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber