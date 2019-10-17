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Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu

ABD Başkanı Donald Trump, kendine soru soran ABD News muhabirine, "Siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız" diyerek yaptıkları skandal yayını hatırlattı.

17.10.2019 09:51

Türkiye'nin Suriye'deki YPG'lilere operasyon başlatması ABD'nin de bir numaralı gündemi haline geldi. Muhabirler de her fırsatta ABD Başkanı Donald Trump'a Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili soru yöneltiyor.

TRUMP, ABC NEWS MUHABİRİNE LAF SOKTU

Trump, kendisine soru soran ABC News muhabirinin sorusuna cevap verirken; "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız" dedi.

Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kentucky, Türkiye, Dünya, Güncel

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