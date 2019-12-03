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Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınından çekildik.

03.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:49Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti 'da bulunan ve basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, " ile iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'nin sınırı yakınından çekildik. Orada iyi iş çıkarıyorlar" dedi.

Trump, zirve nedeniyle gittiği Londra'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbeg ile basına açıklamalarda bulundu. Trump basına yaptığı açıklamasında, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınından çekildik. Orada iyi iş çıkarıyorlar. Sınırda yeterince bulunduk, petrolün kontrolü bizde. Sınırda, DEAŞ'tan geri kalanlarla savaşan küçük bir grubumuz bulunuyor. DEAŞ'ı yendik, kimse bu kadar hızlı bunu başarabileceğimizi düşünmüyordu. Bunu çok hızlı başardım. DEAŞ'ın tekrar etkin olmaya dair girişimleri bulunuyor ve bu yüzden orada küçük bir grup adamımızı bıraktık. Ama daha da önemli olanı petrolün kontrolü bizde. Bizi harekete geçiren petroldü çünkü, DEAŞ ekonomik gücünü petrolden alıyordu. Ayrıca, DEAŞ lideri Bağdadi'yi öldürdük ve Bağdadi'nin ikinci adamını da öldürdük çünkü DEAŞ'ı yeniden oluşturmaya çalışıyordu" dedi.



Donald Trump, Türkiye, Suriye, Londra, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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