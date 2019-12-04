ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Trump, Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor" dedi.

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve Angela Merkel toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı. Trump, verimli bir toplantı geçirdiklerini ifade ederek, "Genel olarak başarılı bir NATO toplantısıydı. NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO üyesi olarak çok iyi işler çıkardığını vurgulayan Trump, "Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kürtlerin (YPG/PKK) durumunu ele aldık. Güvenli bölge ve sınırda herhangi bir problem yok. Erdoğan'ı bundan dolayı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merkel'in ortak basın toplantısı