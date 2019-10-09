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Trump: "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı.

09.10.2019 23:50Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı. Erdoğan da bizim gibi, Suriye'den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesini istiyor. Bunu bizzat bana kendisi söyledi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray olarak bilinen Başkanlık Ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalar yapan Trump, "PKK, Türkiye'nin düşmanı. Uzun yıllardır mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı. Trump, eski Başkan Barack Obama'yı ise "PKK ile anlaşması ABD için büyük bir hataydı" diyerek suçladı. Trump "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı. Erdoğan da bizim gibi, Suriye'den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesini istiyor. Bunu bizzat bana kendisi söyledi" dedi.
(Serkan Bayar/İHA)

Donald Trump, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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