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Trump: "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" dedi.

08.10.2019 09:00Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" dedi.
ABD'nin askeri kuvvetlerini Suriye'den çekmesi konusunda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ilk aşamada uzun vadede Suriye'de olmak gibi bir planının olmadığını, kalması gerektiğinden daha fazla süre bölgede bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun süredir baskı altında olduğunu belirten Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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