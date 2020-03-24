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Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dediğini söyledi. Trump başka tavsiyesinin kabul edilmediğini belirterek sonrasında anlaşma imzaladığını kaydetti.

24.03.2020 23:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:59

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News sunucusu Bill Hemmer'a başta dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını olmak üzere bir dizi gündem başlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, röportajın bir kısmında Türkiye 'den "Bana bir iyilik yapın. Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" talebinde bulunduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'yi seven biri" diye bahseden Trump, hem Erdoğan'ın hem de Kürtlerin başta bu talebi kabul etmediğini belirtti. ABD Başkanı, tarafların sonrasında anlaşma imzaladığını kaydetti.

"12 NİSAN'A KADAR ŞALTERLER AÇILMALI"

Trump, geçen hafta koronavirüsle ilgili yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini kaydederek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek, sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." dedi.

Söz konusu eylem planının vadesi dolduğunda yeni yol haritası için gerekli adımları atabileceklerini söyleyen Trump, "Daha önce hiç bu tür önlemler almadık ama şimdi almak zorundaydık. Bu salgın, ülkemiz için çok acı verici ve istikrarı bozucu bir durum." diye konuştu.

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Trump: Türkiye’ye ’Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın’ dedim, başta kabul etmediler
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fox News, Türkiye, Dünya, Güncel

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Donald Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler

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