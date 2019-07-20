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Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Ankara'ya uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere bütün Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı.

20.07.2019 13:22 Trump Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Ankara'ya uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere bütün Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı.

Amerikan yönetimi Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle F-35 programından çıkarırken olası yaptırımlar için de harekete geçti. Bu kapsamda Cumhuriyetçi senatörlerin tamamına Başkan Trump adına toplantı davetiyesi gönderildi. Gelecek hafta salı günü yerel saatle 16: 00'da yapılacak toplantının konusunun 'Türkiye yaptırımları' olacağı belirtildi. Washington Post gazetesinin haberine göre toplantı sadece senatörlere özel olacak.
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Kaynak: Euronews.com
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

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