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Trump: "Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

18.07.2019 20:37 Trump: "Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması konusunda Türkiye'ye bir yaptırım uygulamayı düşünmediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Politika

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