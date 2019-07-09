09.07.2019 19:19
Haberler» Güncel» Haber

Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

NEW ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.

NEW ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.
ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.
New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi.
Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetti.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:43   Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın 1
19:43   Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (2)
19:42   MGSÜ Rektörü Parlak'tan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
19:42   ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi
19:42   Rusya'dan Afganistan İçi Diyalog Konferansı değerlendirmesi
19:40   Suriye'ye askeri sevkiyat
19:40   Tartıştığı yeğenini öldürdüğü ileri sürülen zanlı Uşak'ta yakalandı