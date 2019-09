Trump, ülkesinde protesto edilen sisi için "harika bir lider" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Trump "Mısır'daki gösteriler beni endişelendirmiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Trump ile Sisi'nin, Libya'daki sorunu ele aldıkları ve birleşik, demokratik bir Libya hükümetinin gelişmesini destekleme konusunda kararlılıklarını yineledikleri belirtildi.

"MISIR'IN HARİKA BİR LİDERİ VAR"

Ortak gerçekleştirilen basın toplantısında Trump'a, Mısır'da Sisi'nin gitmesi için yapılan gösterilere dair bir soru yöneltildi. Trump bu soruya, "Bu gösteriler beni endişelendirmiyor. Mısır'ın harika bir lideri var. Sisi'den önce Mısır'da kaos vardı" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

"İRAN'LA PLANLANMIŞ BİR GÖRÜŞME YOK"

Öte yandan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arabulucu rolünü üstlenmeye çalıştığı hakkındaki soruya; Macron'un arkadaşı olduğunu ancak İran konusunda bir arabulucuya ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Ayrıca Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile planlanmış bir görüşmelerinin olmadığını belirterek, "Ne olacak bakacağız" dedi.

SİSİ'YE SORU SORMAK İÇİN TRUMP'TAN İZİN ALDILAR

Basın toplantısında ayrıca Trump'a, Sisi'ye Mısır'daki gösteriler hakkında soru sormanın mümkün olup olmadığı soruldu. Trump'ın "Tabiki" demesinin ardından, Sisi "Bizim bölgemizde -özellikle siyasal İslam ile- bunun gibi şeyler her zaman olacaktır. Siyasal İslam'ın siyasi arenada bir rolü olması için uzun yıllardır ortaya konan çabalar olmuştur. Sonuç olarak, dünyanın bu bölgesi siyasal İslam olduğu sürece istikrarsızlık içinde olmaya devam edecektir. Mısır'da kamuoyu, ülke için bu tarz bir siyasal İslam'ı istemiyorlar. Bunu reddettiklerini daha önce gösterdiler" diyerek soruyu cevapladı.

MISIR'DAKİ PROTESTOLAR

Mısır'da, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı yapılan askeri darbe sonrası cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Sisi'ye karşı istifa çağrısıyla ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenleniyor.

Mısır ordusu için yaptığı inşaat projeleriyle zenginleşen ve İspanya'da yaşayan 45 yaşındaki müteahhit Muhammed Ali, sosyal medyada Sisi ve generalleri yolsuzlukla suçladığı videolar paylaşmaya başladı. İlk videosunu 2 Eylül'de paylaşan Ali, halk yoksulluk içinde yaşarken Sisi ve generalleri zenginlik içinde yaşamakla suçluyor. Ali videolarında bu konulara örnekler vererek, halka protesto çağrısında bulunuyor.

Mısır'da cuma günkü gösterilerden bu yana, 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA