Trump'un Ardından Jennifer Lopez'in de Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki Yıldızına Saldırı Yapıldı

ABD, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan yıldızlara yapılan saldırıyı konuşuyor. Geçtiğimiz ay taciz davasıyla gündeme gelen Bill Cosby ve ABD Başkanı Trump'un yıldızlarına saldırıda bulunulmuştu.

Önceki gün 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez'in yıldızı da benzer şekilde tahrip edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TRUMP'UN YILDIZININ KALDIRILMASI İÇİN OYLAMA TALEP EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıldızının parçalanmasının ardından West Hollywood Kent Konseyi'nde yıldızın tamamen kaldırılması için oylama yapılması talep edildi. Ancak Hollywood Ticaret Odası bu talebi reddetti. Odadan yapılan açıklamada, "Hollywood Şöhretler Kaldırımı, tarihi bir simgedir. Kaldırıma bir kez eklenen bir yıldız, kaldırımın tarihi dokusunun bir parçası haline gelir. Bu nedenle hiçbir zaman kaldırımdan bir yıldızı kaldırmadık" denildi.

EYLEMLER MESAJ İÇERİYOR

Her ne kadar Jennifer Lopez'in yıldızına yapılan saldırı anlamlandırılmasa da yapılan tahribatlar bir mesaj içeriyor. Birden fazla kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü komedyen Bill Cosby'in Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı tahrip edilmiş, yıldızın üzerine üzerine "seri tecavüzcü" ve Hollywood'daki cinsel taciz itirafları sonrası başlatılan #MeToo hareketinin adı yazılmıştı.

Bill Cosby

Jennifer Lopez