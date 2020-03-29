Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trump, USNS Comfort hastane gemisini New York'a yolcu etti

ABD Başkanı Donald Trump, USNS Comfort yüzen hastane gemisini Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünden New York'a yolcu etti.

29.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:05
Trump, USNS Comfort hastane gemisini New York'a yolcu etti
ABD Başkanı Donald Trump, USNS Comfort yüzen hastane gemisini Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünden New York'a yolcu etti.
Korona virüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD, tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Norfolk deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York kentine gönderdi. ABD'de korona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. ABD'nin korona virüs salgınında merkez üssü haline gelen New York kentinde ölü ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Trump, hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla New York eyaletine gönderdiği USNS Comfort hastane gemisinin, korona virüs hastası olmayan ve hastanelerde tedavi altında olan normal hastaların tedavisini üstleneceğini açıkladı. Trump, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'nın Los Angeles kentine bir diğer USNS Comfort hastane gemisini ise New York'a göndereceğini açıklamıştı. USNS Comfort'un bin yatak kapasitesi, bin 200 sağlık personeli, 12 adet tam donanımlı ameliyathane, laboratuvar tesisi ve oksijen üreten tesisler bulunuyor. Comfort'un 30 Mart'ta New York'ta olması bekleniliyor.
TRUMP, 19 GÜN SONRA İLK KES BEYAZ SARAY'IN DIŞINA ÇIKTI
Trump, 73 yaşında olması nedeniyle korona virüs salgını için yüksek riskli bir kategoride olduğu için ilk kez Beyaz Saray'dan dışarı çıktı. 9 Mart'tan bu yana Beyaz Saray'dan dışarı çıkmayan Trump, 19 gün sonra ilk kez Virginya eyaletinde deniz üssünde USNS Comfort hastane gemisinin New York'a gidişi için düzenlenen törene katıldı. Trump, Virginya eyaletindeki Norfolk deniz üssüne hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini söyledi. Trump, birçok eyaletin salgından etkilenmiş durumda olduğunu, bu sebeple bazı önlemler düşündüklerini ifade etti. Trump, İnsanlar New York'un karantinaya alınmasını istediklerini dile getirirken, bunu yapmak zorunda olmadıklarını ifade etti. Trump, öte yandan bugün New York, New Jersey ve Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulana bileceğini belirtirken, New York eyalet Valisi Andrew Cuomo ile görüştükten sonra daha detaylı adımlar atılabileceğini ifade etti.
ABD'de toplam korona virüs vakası 120 bin 76'ya, hayatını kaybedenler ise bin 993'e ulaştı.
(Hasan Çelik/İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Trump, USNS Comfort hastane gemisini New York'a yolcu etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haberler
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu Haberler
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber’in karantinaya uymadığı ortaya çıktı Haberler
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber'in karantinaya uymadığı ortaya çıktı
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı Haberler
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti Haberler
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti

Son Dakika Güncel Haberleri

00:54: Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Schaefer ölü bulundu - Haber 00:44: Konya'da asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma - Haber 00:44: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 00:37: Fethiye'de birlikte yaşayan çiftin öldürülmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Haber 00:36: Suudi Arabistan Riyad semalarında balistik füze düşürdü - Haber 00:07: Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı - Spor 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber